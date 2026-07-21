Nueva ola de controles antidopaje nocturnos en el Tour

Esta nueva ola de controles se produce dos días después de la que apuntó al líder de la carrera, el esloveno Tadej Pogacar, y al entonces segundo, el danés Jonas Vingegaard, que al día siguiente sufrió una dura caída que le obligó a abandonar.

En esta ocasión los inspectores de la Agencia Internacional de Control (ITA), organismo independiente encargado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) de la lucha contra el dopaje, se presentaron a horas más tempranas, aunque algunos ciclistas estaban ya en la cama.

Si Vingegaard fue controlado a las 2 de la madrugada, lo que perturbó su sueño, y Pogacar a las 4, lo que le despertó demasiado temprano, en esta ocasión los inspectores llegaron antes de las 22 horas, indicaron los responsables de diferentes equipos.

Los controles fueron efectuados al conjunto de los equipos, incluidos también el Picnin, el Jayco y el Barhain.

Estos controles se efectuaron dentro de los horarios previstos en la lucha contra el dopaje a nivel mundial, que prohíbe hacerlos entre las 23 horas y las 6 horas.

Sin embargo, una disposición de la ley francesa permite en este país que se hagan fuera de esas horas siempre que exista un motivo razonado para llevarlo a cabo.

Según la ITA, "los controles nocturnos forman parte de esa estrategia operativa", "nunca son aleatorios" y "se inscriben en un análisis que tiene en cuenta un amplio abanico de factores y de datos" destinados a intensificar su eficacia.

"Incluido el momento más adecuado para llevarlos a cabo en función de las informaciones disponibles", indicó la ITA, que agregó que "el hecho de que un control sea efectuado durante la noche no debe ser interpretado como el indicio de que se ha cometido una violación de las reglas antidopaje".

El diario L'Équipe indicó que los controles efectuados a Pogacar y Vingegaard en la madrugada del pasado domingo fueron autorizados por un juez.

Pese a todo, varios miembros del pelotón los consideraron "inhumanos" y el propio Pogacar aseguró que pudieron influir en la caída de Vingegaard.