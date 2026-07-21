Rahm, tras el Abierto Británico: "No ha sido una buena temporada en los grandes"

Rahm hizo balance de su actuación en los cuatro 'majors' ya celebrados en una rueda de prensa en Rocester, en el centro de Inglaterra, donde a partir de este jueves se disputa el torneo del Reino Unido de LIV, la liga saudí.

"En conjunto, cada 'major' fue una experiencia diferente. No diría, en absoluto, que haya sido una buena temporada en los grandes. En Aronimink (Campeonato de la PGA) tuve una gran semana, pero no fui capaz de rematarla. El domingo jugué demasiado mal", analizó el exnúmero uno del mundo, quien no hizo declaraciones a los medios al término del Abierto Británico.

En el caso del Abierto Británico, Rahm no se mostró disgustado con el juego, pero sí con su rendimiento con el 'putt' y con los dos errores que cometió en la salida del primer hoyo el sábado y en la del domingo que le costaron sendos dobles 'bogeys'.

"El fin de semana, empezar ambos días de la forma en que lo hice, fue como recibir un jarro de agua fría. Después tienes que ir siempre a remolque en un campo que cada día se volvía más complicado, y eso no es nada fácil (...) El domingo, empezar con un doble 'bogey' y terminar con otro fue demoledor. Tener tres dobles 'bogeys' durante el fin de semana te destroza cualquier opción", se lamentó.

A modo de balance, señaló: "Si tuviera que resumir la semana en una sola idea, diría que simplemente no conseguí embocar los 'putts' necesarios. Hice muchas cosas bien, pero cuando la bola no entra una y otra vez acaba siendo frustrante".

A falta de tres pruebas, Rahm podría conseguir en el Reino Unido su tercera corona consecutiva en LIV si gana el torneo y el estadounidense Bryson DeChambeau no queda segundo en solitario.

"Significa mucho más que el simple hecho de ganar. Significa que estás jugando un golf de gran nivel de forma constante y que el trabajo que estás haciendo está dando resultados. Siempre me he sentido muy orgulloso de ser un jugador regular, de acumular muchos top diez, y creo que eso es lo que al final conduce a las victorias", argumentó.

Respecto al futuro de LIV tras la incertidumbre generada por la retirada de la financiación por parte de Arabia Saudí, el 'León de Barrika' explicó que ha habido contactos con los directivos, aunque no quiso desvelar nada.

"Sabemos muchas de las cosas que están ocurriendo. Lo que pasa es que no puedo compartirlas con vosotros en este momento", manifestó.

Preguntado si espera seguir jugando el próximo año en el circuito nacido en 2022, Rahm insistió: "No puedo compartir nada de lo que sé ahora mismo".

"Siempre soy optimista. Me gano la vida jugando al golf. Es difícil estar demasiado disgustado con la vida cuando tienes esa suerte. Aunque en el campo me veáis muy frustrado muchas veces, fuera de él soy una persona muy diferente de lo que mucha gente piensa", añadió el golfista vasco.