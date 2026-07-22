8-7. España supera a Hungría desde la defensa y se medirá con Rusia en semifinales

El equipo dirigido por Jordi Valls tuvo que apelar a la épica en un final de infarto. España llegó a los últimos minutos por detrás en el marcador (6-7), pero dos goles decisivos de Queralt Bertran e Irene González, este último en superioridad numérica, voltearon el encuentro y aseguraron la presencia del conjunto español entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

Fue un duelo de cuentas pendientes entre dos equipos que se conocen a la perfección. Hungría había frustrado las aspiraciones españolas en el último Europeo al imponerse por 7-9 en el partido por las medallas, un resultado que puso fin a una extraordinaria racha de podios de España, presente en los cajones en los dos últimos Juegos Olímpicos, los tres últimos Mundiales y los cuatro últimos Europeos.

La selección española, sin embargo, se había tomado la revancha hace apenas tres meses con una contundente victoria (15-9) en la División 1 de la Copa del Mundo.

El equilibrio presidió un encuentro en el que las defensas se impusieron a los ataques. El 5-4 con el que se llegó al descanso reflejó la igualdad de un choque en el que España acusó la importante ausencia de su capitana y principal referencia ofensiva, Bea Ortiz, baja tras someterse a una cirugía menor.

Todo quedó pendiente de los minutos finales. Con el empate a seis con el que se inició el último cuarto, Hungría se adelantó y obligó por segunda vez (tras el 3-4) a España a jugar no para tomar ventaja, sino para igualar el marcador.

Fue entonces cuando apareció el carácter competitivo del conjunto español: Queralt Bertran e Irene González asumieron la responsabilidad ofensiva y una última defensa certificó un triunfo que mantiene vivo el gran objetivo de conquistar el único gran título que todavía falta en el palmarés de la selección.

En semifinales, España se enfrentará a Rusia, que protagonizó la sorpresa de la jornada al derrotar a Países Bajos (11-6), la selección más laureada de la historia de la competición con ocho títulos.

8 - España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (1), Beltrán (1), Clavería (-), Nona Pérez (1), Crespí (-), Elena Ruiz (1), Lucía Rodríguez (1), Alba Muñoz (-), Camus (2), Peñalver (-), Leitón (-) e Irene González (1).

7 - Hungría: Neszmely; Szilagyi (-), Valyi (-), Varro (-), Domsodi (-), Virag Sumegi (-), Lendvay (1), Keszthelyi (-), Tiba (2), Garda (1) y Hadju (3, 1p).

Árbitras: Jennifer Mc Call (USA) y Sara Kontek (CRO). Eliminada: Zoe Lendvay.

Incidencias: Partido de cuartos de final disputado en el Parque Acuático olímpico de Sídney.