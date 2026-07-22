Argentinos Báez, Navone y Etcheverry avanzan a cuartos en Kitzbühel

Sebastián Báez, campeón del torneo en 2023, se impuso al francés Arthur Rinderknech (27º), tercer cabeza de serie del torneo, por 7-6 (8-6), 2-6, 6-4, y se medirá por un puesto en semifinales con el alemán Yannick Hanfmann, verdugo del también argentino Marco Trungelliti, 6-4, 7-6 (7/2).
Lea más: Los Pynandi’i se preparan para el Sudamericano en Lima
Mariano Navone, que derrotó a otro alemán, Jan-Lennard Struff (52º), por 6-0, 6-3, se medirá en cuartos con el francés Quentin Halys (83º).
Navone busca un segundo título en el circuito ATP tras el logrado en abril en Bucarest, también sobre arcilla.
Tomás Etcheverry (31º) , que doblegó al jugador local Jurij Rodionov (145º) por 6-2, 7-6 (7/4), protagonizará un duelo con sabor sudamericano en cuartos ante el peruano Ignacio Buse (35º), vencedor ante el suizo Kilian Feldbausch (284º) por 2-6, 6-2 y 6-2.
Resultados del ATP 250 de Kitzbühel
Tomás Etcheverry (ARG/4) derrotó a Jurij Rodionov (AUT) 6-2 y 7-6 (7/4).
Ignacio Buse (PER/5) a Kilian Feldbausch (SUI) 2-6, 6-2 y 6-2.
Yannick Hanfmann (GER) a Marco Trungelliti (ARG) 6-4 y 7-6 (7/2).
Sebastián Báez (ARG) a Arthur Rinderknech (FRA/3) 7-6 (8/6), 2-6 y 6-4.
Mariano Navone (ARG) a Jan-Lennard Struff (GER/6) 6-0 y 6-3.
Quentin Halys (FRA) a Valentin Vacherot (MON/2) 6-3 y 6-4.