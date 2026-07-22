Los Pynandi’i se preparan para el Sudamericano en Lima

Los Pynandi siguen entrenando para defender el título y representar dignamente al país como es costumbre en el fútbol playa en la próxima cita: La Copa América Sub 20.

El certamen será del 22 al 30 de agosto en Lima, Perú.

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La lista de convocados es de 18 atletas que trabajan a las órdenes del profesor Carlos Rojas, coach de la Albirroja Juvenil.

Los muchachos vienen entrenando desde el mes pasado, con trabajos en el aspecto técnico, táctico, físico y psicológico.

Paraguay integra el difícil Grupo B del certamen, junto a las favorita Brasil, además de Uruguay, Ecuador y Bolivia.

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En el Grupo A se encuentra la anfitriona, Perú, que compartirá la serie con Chile, Colombia, Venezuela y Argentina.

* Lista de jugadores. El preseleccionado pynandi que trabaja actualmente responde a la siguiente lista:

Thiago Barrios, Mathías Luraschi, Fernando Cáceres, Alexander Prieto, Nicolás Hebein, Borja Rolón, Didier Cáceres, Jonathan Duarte, Nicolás Bareiro, Édgar Maidana, Mauricio Hermosilla, Dariel Duarte, Enrique Sánchez, David García, Enzo Sánchez, Rodrigo Chávez, Fabricio Salinas y Giuliano Giacomuzzi.

* Historial. El torneo se disputa cada dos años desde el 2017, y nuestro seleccionado albirrojo ya saboreó el título en “Chile 2023″, obteniendo el campeonato en condición invicta.

Los Pynandi defenderán el cetro ya que el año pasado no se disputó el torneo.

El primer campeón fue Brasil, en el certamen disputado en Montevideo, Uruguay.

Argentina fue campeón en el 2019, cuando las justas fueron disputadas en Luque.