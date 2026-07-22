Dybala se cuela en la fiesta de los aficionados del Roma por el 99º aniversario del club

Unos 5.000 seguidores romanistas participaron la noche del martes en una marcha conmemorativa que recorrió las calles del centro histórico de Roma hasta la Via degli Uffici del Vicario, el lugar en el que el 22 de julio de 1927 se formalizó la creación del club 'giallorosso'.

Poco después de la medianoche, Dybala se asomó a una de las ventanas del edificio para saludar a la multitud, desatando la euforia de los presentes, según imágenes difundidas por el club y viralizadas este miércoles en redes sociales.

El internacional argentino, que recientemente amplió su contrato con el Roma, lució además la nueva camiseta del equipo para la temporada 2026-2027, presentada coincidiendo con el aniversario y marcada por el regreso del histórico escudo con las siglas "ASR".

La cabecera de la marcha exhibía una pancarta con el lema "Lo stemma del popolo" ("El escudo del pueblo"), en referencia precisamente a la recuperación del emblemático escudo.

Junto a Dybala también estuvieron presentes dos históricos exjugadores del Roma, el francés Vincent Candela y el italiano Ruggiero Rizzitelli, que participaron en el homenaje a las puertas del centenario que el club cumplirá en 2027.