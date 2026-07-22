El responsable del deporte italiano pide un técnico nacional frente a la opción Guardiola

"No quiero dar consejos a Giovanni Malagò, que ha empezado muy bien como nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Lo único que le pido es que designe a un seleccionador italiano", afirmó Buonfiglio en una entrevista publicada este miércoles por el diario Corriere della Sera.

Las declaraciones del máximo responsable del deporte italiano llegan después de que Malagò confirmara que la federación inició conversaciones con el exentrenador del Barcelona, del Bayern Múnich y del Manchester City con la posibilidad de que dirija a la selección italiana, si bien la operación se presenta compleja.

Preguntado por esa posibilidad, Buonfiglio defendió la apuesta por un técnico italiano al considerar que "la gran mayoría de los entrenadores de la Serie A son italianos" y destacó que son "buenos, profesionales y fruto de nuestra tradición".

"¿Por qué dejarlos fuera?", valoró.

El presidente del CONI argumentó, además, su postura con una experiencia personal al frente de la Federación Italiana de Canoa Kayak (FICK), cuando apostó por un entrenador alemán.

"Era bueno, pero no se preocupó por conocer la mentalidad italiana. No ganamos nada y también se perdió todo el buen trabajo realizado anteriormente", explicó.

Malagò declaró el martes en Vivavoce, un programa sobre actualidad deportiva, que la FIGC estaría dispuesta a hacer una excepción presupuestaria en caso de que Guardiola se mostrara abierto a aceptar la propuesta como seleccionador, si bien el técnico declaró en varias ocasiones su intención de alejarse de los banquillos en este momento, cuando acaba de salir del club mancuniano.

El máximo dirigente del fútbol federativo confirmó que entre los candidatos figuran también Roberto Mancini, último técnico que conquistó un título con la selección italiana al ganar la Eurocopa de 2020 (celebrada en 2021), y Andrea Pirlo, aunque precisó que no son los únicos aspirantes al cargo.

Durante el fin de semana pasado, el director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el legendario Paolo Maldini, y su asesor Leonardo se reunieron con Guardiola para valorar la posibilidad de que el técnico español asuma el cargo.