Polideportivo
22 de julio de 2026 a la - 16:54

Fiorella Gatti avanza con autoridad y ya está entre las 24 mejores del Mundial Junior de Squash

Fiorella Goritzia Gatti Schmidt (6/11/2007) sigue compitiendo de gran forma en el Mundial de Squash.
Fiorella Goritzia Gatti Schmidt (6/11/2007) sigue compitiendo de gran forma en el Mundial de Squash.

La paraguaya Fiorella Gatti (18 años) continúa con paso firme en el Campeonato Mundial Junior Individual de Squash Canadá 2026, donde este miércoles consiguió una sólida victoria para instalarse entre las 24 mejores del certamen.

Por ABC Color

Gatti superó con claridad a la francesa Leelou Laporte, ubicada en el grupo de las preclasificadas del puesto 25 al 32, por 3-0, con parciales de 11-9, 11-3 y 11-7, confirmando el buen momento que atraviesa en la competencia.

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Gracias a este triunfo, la representante paraguaya mejoró su ubicación en el torneo y se aseguró, como mínimo, el 17.º puesto, manteniéndose en carrera por seguir escalando posiciones.

Su próximo desafío será este jueves 23 de julio, desde las 13:30 (hora de Paraguay), cuando enfrente a la neerlandesa Renske Huntelaar, ubicada entre las posiciones 17/24 del ranking del campeonato. El encuentro se disputará en la cancha 7, con un lugar entre las 16 mejores del Mundial en juego.