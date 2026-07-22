Fiorella Gatti avanza con autoridad y ya está entre las 24 mejores del Mundial Junior de Squash

Gatti superó con claridad a la francesa Leelou Laporte, ubicada en el grupo de las preclasificadas del puesto 25 al 32, por 3-0, con parciales de 11-9, 11-3 y 11-7, confirmando el buen momento que atraviesa en la competencia.

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Gracias a este triunfo, la representante paraguaya mejoró su ubicación en el torneo y se aseguró, como mínimo, el 17.º puesto, manteniéndose en carrera por seguir escalando posiciones.

Su próximo desafío será este jueves 23 de julio, desde las 13:30 (hora de Paraguay), cuando enfrente a la neerlandesa Renske Huntelaar, ubicada entre las posiciones 17/24 del ranking del campeonato. El encuentro se disputará en la cancha 7, con un lugar entre las 16 mejores del Mundial en juego.