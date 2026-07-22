Sudamericano Sub 17 de futsal se disputa desde el 8 de agosto, en Luque

Se ultiman detalles para lo que será la V Edición del Campeonato Sudamericano Sub 17 de Futsal FIFA, a disputarse en el Complejo Suma de la Confederación, en Luque.

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La entidad comunicó el inicio del proceso de acreditación para los medios de prensa, que se extenderá hasta el 29 de este mes.

Participarán las 10 selecciones de la Conmebol, divididas en dos grupos:

Grupo A: Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia;

Grupo B: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

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* Fixture. El calendario de los partidos para la fecha inaugural, el sábado 8 de agosto, es el siguiente:

11:30 Perú vs. Bolivia

14:00 Argentina vs. Ecuador

16:30 Colombia vs. Chile

19:00 Paraguay vs. Uruguay.

Los siguientes partidos de la Albirroja, siempre en último turno, serán:

Domingo 9 - Colombia vs. Paraguay;

Lunes 10 - Fecha libre;

Martes 11 - Jornada de descanso para las selecciones;

Miércoles 12 - Chile vs. Paraguay;

Jueves 13 - Paraguay vs. Venezuela.

El viernes 14 hay jornada de descanso.

El sábado 15 se disputarán las semifinales entre los dos mejores de cada grupo, y el domingo 16 será la final.