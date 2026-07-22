Polideportivo
22 de julio de 2026 a la - 02:24

Bases y formativas del futsal FIFA dieron el puntapié inicial

Lindolfo López y familiares de Gustavo Ramírez, en el puntapié inicial del torneo de las categorías Bases y Formativas del futsal FIFA/APF.
Lindolfo López y familiares de Gustavo Ramírez, en el puntapié inicial del torneo de las categorías Bases y Formativas del futsal FIFA/APF.

Arrancó con todo el certamen de las Bases y Formativas del Futsal FIFA/APF, con la participación de centenares de chicos. El puntapié inicial se dio en la jornada inaugural protocolar en el polideportivo del Club Sol de América, sobre Quinta Avenida.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Con una de las mas numerosas participaciones en deportes nacionales, se dio inicio al torneo de la Categoría Base y Formativas de Futsal.

El torneo de las formativas de esta temporada será en homenaje a dos destacados impulsores del futsal: Lindolfo López (foto) y el extinto Gustavo Ramírez.
El torneo de las formativas de esta temporada será en homenaje a dos destacados impulsores del futsal: Lindolfo López (foto) y el extinto Gustavo Ramírez.

El torneo de esta temporada llevará el nombre de “Homenaje a Lindolfo López y Gustavo Ramírez”, quienes han dado lo mejor de sí para la difusión de esta disciplina deportiva a lo largo de los años, especialmente en las categorías formativas.

En el acto de inauguración que tuvo lugar en el “Luis Óscar Giagni” del Sol de América hubo entrega de plaquetas de reconocimiento a don Lindolfo López y a familiares de Gustavo Ramírez.

Tomaron parte de la ceremonia por parte de la dirigencia, el Lic. José Luis Alder, presidente de la Divisional de Futsal FIFA/APF, Guillermo Rusconi, director de la Categoría Base y Formativas y presidentes de distintas categorías, así como la señora Silvia Acosta presidente del Club Sol/Campoalto.

* Detalles del torneo. El certamen se disputa en las categorías Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 de las formativas del futsal de la APF.

Participan nada menos que 22 clubes, distribuidos en 3 grupos en las cuatro categorías.

Los clubes son: San Cristóbal, Exa Ysaty, Cerro Porteño, Star’s Club, General Genes, Recoleta FC, San Gerónimo, Coronel Escurra, Deportivo Sajonia, Atlántida SC, Oriental, Sol/Campoalto, Presidente Hayes, Deportivo Humaitá, Villa Virginia, Olimpia, Sportivo Ameliano, Gaspar R. de Francia, Fernando de la Mora, Afemec, Tte. Rojas Silva y Sport Colonial.