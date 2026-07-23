Carapaz, tres triunfos de un golpe

El ciclista del EF consiguió en la mítica cima de Orcières-Merlette su segundo triunfo en el Tour de Francia, que además le relanzó en la lucha por el maillot de rey de la montaña y le colocó en el décimo puesto de la general.

De golpe, el corredor que había llegado a este Tour con la ambición de sumar una victoria de etapa ve su carrera relanzada hacia otros dos objetivos, que ahora tiene a su alcance, aunque ambos parecen difíciles.

"Desde Barcelona, la general no era importante para mi. Algunos días perdí tiempo a propósito para poder entrar en fugas. Pero al final, estar ahí es meritorio. Aunque nuestro objetivo era ganar una etapa y pelear el maillot de la montaña", dijo el ciclista del EF.

El ecuatoriano se colocó décimo de la general con un colchón de más de tres minutos con respecto al suizo Yannis Voisard, a falta de tres etapas para el final.

El otro objetivo parece más complejo. Volver a vestir el maillot de la montaña en París dos años después es una meta más difícil, a falta de dos duras etapas alpinas que repartirán muchos puntos.

"En mi cabeza está terminar con el jersey de la montaña, sería algo hermoso", aseguró el ecuatoriano, tercero de esa clasificación con 63 puntos.

Por delante tiene al francés Valentin Paret Peintre, que tiene 69, pero sobre todo al esloveno Tadej Pogacar, con 70.

Carapaz es consciente de que doblegar al francés sería posible, porque aunque este le superó en los cuatro primeros puertos de la jornada, los que quedan por delante son más duros.

"Ahora llega la alta montaña", dijo el ecuatoriano, que sin embargo identificó a Pogacar como su principal rival por el jersy de puntos rojos.

"Va a ser complicado, veremos lo que hacen los próximos días el UAE. La victoria en el Alpe d'Huez es de mucho prestigio", afirmó.

La batalla se anuncia ruda, sobre todo si Pogacar logra victorias de etapa, lo que aumentaría su ventaja. Pero Carapaz promete lucha y puede conseguirlo.

"Quedan muchos puntos en juego en los días que vienen. Intentaremos probar mientras tenga piernas", comentó.

Este viernes se subirán cuatro puertos, que permitirán sumar un máximo de 40 puntos. El sábado, la etapa reina incluye otros cuatro, pero permitirán sumar hasta 70 puntos, lo que deja las espadas en todo lo alto.

"Mi estilo de corredor es ser agresivo y cuando tengo las piernas no me dejo nada, lo intento todo, ese ha sido mi carácter para ganar todo lo que he hecho en mi carrera", aseguró.

Carapaz se impuso hace dos años en otra etapa que acababa en los Alpes del sur, en la estación de Super Devouly, donde también se coló en una larga fuga y atacó en el puerto final, distanciando en 37 segundos al británico Simon Yates y en 57 al español Enric Mas.

"Cada día es más difícil ganar en el Tour", reconoció el ecuatoriano, que venía intentando la victoria en las últimas jornadas, pero que confesó que tenía "entre ceja y ceja" la etapa de Orcières-Merlette.

Tercero en el Tour de 2021, Carapaz ha firmado actuaciones brillantes en la ronda gala, donde en 2024 llegó a vestir un día el maillot amarillo de líder, el mismo año que acabó como rey de la montaña y como ciclista más combativo.

El vencedor del Giro de Italia de 2019, carrera en la que fue segundo en 2022 y tercero en 2025, integra la reducida lista de 25 ciclistas que han liderado las tres grandes vueltas.