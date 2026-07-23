Del Toro: "Ha sido un día muy triste para nosotros"

“Esperábamos que hubiera movimiento al principio de la etapa, porque sabíamos que ésta era una jornada dura y propicia para una escapada. Ha sido un día triste para nosotros, porque hemos perdido a Brandon McNulty muy pronto. Ha vivido un día bastante duro", dijo Del Toro en la meta de Merlette.

McNulty "ha contribuido mucho a que estemos en esta posición tan privilegiada en la general, y en cambio ha pasado por momentos muy difíciles, rodando en solitario y rezagado durante 50 kilómetros. Hoy tenemos un sabor de boca agridulce", señaló.

Del Toro admitió que la situación del UAE no era "agradable" por las molestias físicas que están debilitando al equipo en las últimas etapas. Además del abandono de McNulty, en la etapa de este jueves también tuvo problemas Tim Wellens y en la víspera, Adam Yates.

"Por supuesto que estoy preocupado. Esta situación no es agradable. Siempre queremos que el equipo esté en plena forma. Tenemos que mantener una mentalidad positiva, porque estos mismos corredores nos han puesto en la situación en la que estamos ahora. Nuestro esfuerzo tendrá recompensa. Todos los ciclistas de este equipo somos muy fuertes y, si mañana tenemos un buen día, el resultado final será bueno", concluyó.