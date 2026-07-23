El clásico Alpe d'Huez

Los 127,9 kilómetros entre Gap y Alpe d'Huez constituyen un homenaje a una cima que hacía cuatro años que no visitaba la carrera, pero que tendrá un protagonismo especial en esta edición, porque al día siguiente volverá a ser meta mostrando un rostro novedoso.

Pero la segunda de las etapas del tríptico alpino desvelará la leyenda del Alpe d'Huez, sus 13,8 kilómetros al 8,1 % de pendiente media que se han ganado un puesto en la leyenda del Tour más por el ambiente que la rodea que por su dureza.

"Una discoteca a las dos de la madrugada", resume el británico Geraint Thomas para mostrar lo que supone este puerto, que se subió por vez primera en 1952 y que se ha ganado un puesto de honor en los libros de historia.

La curva número 7, bautizada como de los neerlandeses, que reproducen una fiesta callejera, simboliza bien lo que supone el Alpe d'Huez.

En sus rampas, repartidas en sus 21 curvas, todas ellas con nombres de ciclistas que han brillado allí, se han firmado gestas, ganado Tours y perdido otros y de nuevo aparece para mostrar sus encantos.

Para esta primera visita, el pelotón deberá afrontar una etapa sin reposo. Subida al Col de Bayard, 4,7 kilómetros al 7,2 % nada más salir de Gap, encadenado con el Col de Noyer, 7,2 kilómetros al 8,5 %, antes de una travesía por el valle de 50 kilómetros que conduce al Col de Hornon, 5,4 kilómetros al 6,4 %.

Su descenso lleva a Bourg d'Oisans, al pie del Alpe d'Huez, una última subida que totaliza un desnivel de 3.500 metros.

Si la victoria de etapa viene acompañada de un enorme prestigio, la general también quedará a prueba de esta jornada típicamente alpina a dos días de la llegada a París y la víspera de la etapa reina con el mismo final.

- Etapa 19: Gap - Alpe d'Huez, 127,9 kilómetros

Col du Noyer (1a, 7,2 km al 8,5 %), a 102,7

Alpe d'Huez (E, 13,8 km al 8,1 %), en meta.