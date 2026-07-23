Espectacular comienzo de Herbert en el Reino Unido con una vuelta de -11

Herbert, con -11, se mostró intratable, con tres golpes de diferencia respecto al estadounidense Bryson DeChambeau y cinco sobre el inglés Tyrrell Hatton y el también norteamericano Varner Harold III.

El español Jon Rahm, que afrontaba el torneo con opciones de certificar su tercera corona consecutiva en LIV en caso de ganar y de que DeChambeau no quede segundo en solitario, tuvo una mala jornada y acabó con +1, con lo que tiene muy difícil alcanzar a Herbert.

El australiano, de 30 años y número 69 en la clasificación mundial, tuvo un inicio sobresaliente después de que la semana pasada, en el Abierto Británico, fuera uno de los tres jugadores que igualó el récord de la ronda más baja en la historia de los ‘majors' con 62 golpes.

Herbert, que acabó sexto empatado en el último grande de la temporada, hizo cinco ‘birdies’ en los primeros nueve hoyos y redondeó su actuación con otros cuatro y un ‘eagle’.

El torneo que se celebra en Rocester, en el centro de Inglaterra, tuvo un comienzo inesperado para Rahm, quien además de aspirar a amarrar su tercer título en LIV, buscaba desquitarse de su discreta actuación en el Abierto Británico, donde acabó en el puesto 46.

El golfista vasco empezó por encima del par en el primer hoy, aunque pareció sobreponerse con dos ‘birdies’.

Pero entre el hoyo 7 y el 11 cometió cuatro ‘bogeys’, que logró maquillar con dos ‘birdies’ para poner el +1.

De no lograr conquistar su tercera corona de LIV en el Reino Unido, al exnúmero uno del mundo le quedarían otros dos torneos, en Nueva York e Indianápolis (Estados Unidos) en agosto.

El mexicano Abraham Ancer finalizó en séptima posición empatado, con -4, y su compatriota Carlos Ortiz, con -2.

Tampoco empezaron bien los otros dos componentes del equipo Torque. El chileno Joaquín Niemann, tercero en la general de LIV, aunque sin opciones de superar a Rahm, acabó con +1 y el colombiano Sebastián Muñoz, último con +6.