Evenepoel: "No correré riesgos que hagan peligrar mi segundo puesto"

"No sé si existe debilidad en el UAE con las enfermedades, todavía tenemos que verlo. No voy a correr riesgos descabellados que pongan en peligro mi segundo puesto", dijo el doble campeón olímpico.

Evenepoel cree que "un equipo como el Decathlon de Paul Seixas hará todo lo posible para disputarle el tercer puesto a Del Toro. Es una forma de comprobar si él también está enfermo", señaló.

Será la primera vez que Evenepoel ascienda el Alpe d'Huez en una carrera.

"Tengo muchas ganas de descubrirlo, pero a veces también intimida ver lo estrecho que es en algunos tramos. En una ascensión popular como la del Alpe d'Huez, sería mejor colgar cuerdas desde la base y luego barreras para los últimos 5 kilómetros", dijo.

El jefe de filas del Red Bull Bora añadió que "a veces, toda esa multitud puede influir, como cuando quieres reaccionar a un ataque, pero no puedes avanzar porque te bloquean el paso". "Ya veremos hasta qué punto llega la situación", concluyó.