Jueves, 23 de julio de 2026

Santo Domingo. La corredora dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz o el marchista guatemalteco Erick Barrondo, todos campeones olímpicos, son algunas de las estrellas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se inauguran este viernes, con más de 5.000 deportistas de 37 países. Por Ramón Santos Lantigua

- Los Juegos Olímpicos de París 1924 son ‘los culpables’ de la existencia de uno de los eventos deportivos más antiguos del planeta. Por Luis Alejandro Amaya E.

- También se enviará información previa de las delegaciones participantes de República Dominicana, México, Honduras y Guatemala.

Redacción Deportes. Partidos de ida de la repesca previa de la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana: Bolívar (BOL)-Gremio (BRA), Boca Juniors (ARG)-O’Higgins (CHI) y Santa Fe (COL)-Caracas (VEN).

Redacción deportes. LIV Golf, la liga saudí, reanuda este jueves su calendario después de seis semanas de parón con la celebración del torneo del Reino Unido, donde el español Jon Rahm podría proclamarse campeón por tercer año consecutivo a falta de otras dos pruebas para el final de la temporada.

- Previa del Gran Premio de Hungría, 11ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Hungaroring

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 18ª etapa: Voiron-Orcières-Merlette, de 185,2 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- El presidente de Estados Unidos, Doanld Trump, recibe en la Casa Blanca al equipo de Los Ángeles Dodgers, campeón de las Grandes Ligas (20.30 GMT) (FOTO)

- Boca Juniors recibe este jueves al chileno O'Higgins en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana y el argentino Lanús al peruano Cienciano en la misma fase (FOTO).

- El Sporting Cristal peruano recibe al Red Bull Bragantino, de Brasil, en el partido de ida de la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Estadio Nacional (FOTO)

- Partido de ida del playoff de la Copa Sudamericana entre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y el brasileño Vasco da Gama. Estadio Atanasio Girardot (FOTO)

- LIV Golf. Torneo en Rocester (Reino Unido) (hasta 26).

- DP World Tour. 3M Open, en el TPC Twin Cities de Blaine (EEUU) (hasta 26).

- La corredora dominicana Marileidy Paulino, el boxeador cubano Julio César La Cruz o el marchista guatemalteco Erick Barrondo, todos campeones olímpicos, son algunas de las estrellas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se inauguran este viernes, con más de 5.000 deportistas de 37 países. Por Ramón Santos Lantigua (FOTO)

- Los Juegos Olímpicos de París 1924 son ‘los culpables’ de la existencia de uno de los eventos deportivos más antiguos del planeta. Por Luis Alejandro Amaya E. (FOTO)

- Información previa de las delegaciones participantes de República Dominicana, México, Honduras y Guatemala. (FOTO)

- Mundial sub'23 en Duisburgo (Alemania) (hasta el 26)

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal)

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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Redacción EFE Deportes