Orlando Gill recibe reconocimiento mundial de la AIPS tras el Mundial 2026

Gill sumó 12 puntos, producto de los votos de seis periodistas, para ubicarse en el 18.º lugar de la clasificación general, compartiendo una selecta nómina con varias de las principales figuras del fútbol mundial.

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El guardameta fue el único paraguayo incluido en la votación, un reconocimiento a su destacada actuación durante la campaña de la Albirroja en la Copa del Mundo.

La encuesta fue encabezada por Lionel Messi, quien fue elegido como el mejor futbolista del torneo con 1.179 puntos, por delante del francés Kylian Mbappé (717) y del inglés Jude Bellingham (470).

El listado de los 20 más votados también incluyó a figuras como Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Mohamed Salah, entre otros, con Orlando Gill formando parte de ese prestigioso grupo.

La votación fue realizada por periodistas acreditados por la AIPS y participantes del programa de cobertura del Mundial. Cada elector debía seleccionar a sus tres mejores futbolistas del certamen, otorgando cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero.

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El reconocimiento a Gill cobra aún más relevancia al tratarse de una elección de alcance global, con representantes de 121 países, y refleja el impacto que tuvo el arquero paraguayo con sus actuaciones a lo largo del Mundial 2026, donde fue uno de los pilares del seleccionado nacional.