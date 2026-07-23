Maldini: "¿Guardiola? No podemos dar noticias, pero también hemos hablado con Ancelotti"

"¿Guardiola? No podemos dar noticias, habéis identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general", dijo Maldini en rueda de prensa desde la sede de la Serie A, en Milán (norte de Italia).

Maldini evitó fijar plazos para el nombramiento del nuevo seleccionador, aunque reconoció que el deseo de la federación es resolver la situación cuanto antes: "Lo ideal sería nombrar al seleccionador esta misma semana, pero lo es aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo tampoco tanta", señaló.

"Siento una gran responsabilidad y presión, aquí hay un proyecto ambicioso. Es una llamada a las armas, cuando Italia llama es difícil decir que no. No conocía las dificultades iniciales, pero sentí la posibilidad de hacer cosas y la voluntad de todos de participar en la renovación", agregó.

Maldini, leyenda del Milan, destacó también el papel desempeñado por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, para convencerle de asumir el cargo, y desveló que insistió personalmente para incorporar al exfutbolista brasileño Leonardo como asesor deportivo.

Leonardo tomó la palabra para recalcar que quieren nombrar al entrenador de la 'Azzurra' "lo antes posible", y destacó su buena sintonía con Maldini, con quien compartió vestuario y trabajó en el área directiva del conjunto 'rossonero': "Paolo y yo somos cómplices de sueños e ideas desde hace ya muchos años. A él le llegó esta propuesta tan fuerte que, con el paso de los días, se convirtió en su sueño y, por lo tanto, también en el mío".

Las palabras de ambos exfutbolistas llegan dos días después de que Malagò confirmara que las negociaciones con Guardiola siguen abiertas y admitiera que la federación está dispuesta a realizar una excepción presupuestaria para intentar cerrar el fichaje del técnico catalán, aunque advirtió de que no hay garantías de alcanzar un acuerdo.

Italia busca nuevo seleccionador desde la dimisión de Gennaro Gattuso el pasado mes de abril, que dejó el cargo tras no conseguir la clasificación para el Mundial.

En la mañana de este jueves, durante una reunión en Milán entre los dirigentes de la FIGC y los directivos de los clubes de la Serie A en la primera asamblea de la liga, la federación desveló que maneja varias opciones para el banquillo y que, por el momento, no descarta ninguna.

Guardiola, Roberto Mancini y Andrea Pirlo figuran entre los principales candidatos, aunque la federación no descarta otras alternativas y la opción del ex del Manchester City, Bayern Múnich y Barcelona se presenta compleja ante su intención de apartarse de los banquillos esta temporada.