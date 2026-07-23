Sofía Mendoza se corona en el Optimist International Junior Golf de Miami

Sofía Mendoza, se coronó en la categoría Girls 10-12 del Optimist International Junior Golf Championship, que concluyó el pasado domingo en los links del Trump National Doral Resort de Miami, Estado de Florida, de los EE.UU.

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El certamen es uno de los mas importantes y reconocidos mundialmente, y la golfista guaraní demostró una gran performance, con recorridos que dejaron patente su excelente técnica y manejo emocional para codearse con lo mas granado de las promesas del golf orbital.

* Su tarjeta. Sofía realizó el primer recorrido con par de cancha, 72 golpes, mientras en la segunda y tercera ronda completó el trayecto con 76 y 75 impactos, respectivamente.

Con un total de 223 golpes subió a lo mas alto del podio, dejando la tricolor bandera en el mástil alusivo y hablando claro del gran semillero golfístico del Paraguay.

El Optimist International Junior Golf Championship congrega cada año a decenas de golfistas de mas 30 países.

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Coronarse en escenarios como el histórico green del Trump National Doral, sede de grandes eventos del PGA Tour, representa un gran trampolín para la carrera de Sofía, de cara a los próximos desafíos del circuito internacional.