Lucas Martínez se destaca en el Circuito Nacional de golf en el Paraná Country Club

Lucas se impuso en el certamen de golf en las categorías Scratch y Juvenil en los links del Paraná Country Club (par 72).

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En Caballeros Scratch y Juvenil, Lucas subió a lo mas alto del podio totalizando 221 impactos, con parciales de 72, 73, 76 (+5), seguido por Agustín Frutos del Asunción y Marcelo Ruiz del Yacht, ambos con 226 golpes.

En Pre-Juvenil el ganador fue Máximo Oviedo del Yacht con 234 golpes, seguido por Juan Mariatti con 242 y Didier Barboza del Paraná con 244.

* Damas. La mejor en Damas Scratch fue Isabel Laulhe (Independiente) con 231 golpes, seguida por Sofía Mendoza 245 y Giuliana Frutos 246.

Con esos resultados, Sofía Mendoza fue campeona en Pre-Juvenil y Juvenil. En la primera fue escoltada por Donatella Barboza con 247 y Luana Biccari con 259, ambas del club anfitrión.

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En Juvenil le siguieron Sol Mendoza, Alexia Segalés del Centenario y Donatella Barboza, con 247.