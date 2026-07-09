Polideportivo
09 de julio de 2026 a la - 20:07

Lucas Martínez se destaca en el Circuito Nacional de golf en el Paraná Country Club

Lucas Martínez (1) se impuso en Scratch y Juvenil en el Paraná Country Club, seguido por Agustín Frutos (i) y Marcelo Ruiz.
Lucas Martínez (1) se impuso en Scratch y Juvenil en el Paraná Country Club, seguido por Agustín Frutos (i) y Marcelo Ruiz.

El golfista Lucas Martínez del Yacht y Golf Club del Paraguay se destacó en el Circuito Nacional 2026 Pre-Juvenil, Juvenil, Scratch que se realizó en el Este del país.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Lucas se impuso en el certamen de golf en las categorías Scratch y Juvenil en los links del Paraná Country Club (par 72).

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En Caballeros Scratch y Juvenil, Lucas subió a lo mas alto del podio totalizando 221 impactos, con parciales de 72, 73, 76 (+5), seguido por Agustín Frutos del Asunción y Marcelo Ruiz del Yacht, ambos con 226 golpes.

En Pre-Juvenil el ganador fue Máximo Oviedo del Yacht con 234 golpes, seguido por Juan Mariatti con 242 y Didier Barboza del Paraná con 244.

* Damas. La mejor en Damas Scratch fue Isabel Laulhe (Independiente) con 231 golpes, seguida por Sofía Mendoza 245 y Giuliana Frutos 246.

Las niñitas de 10-11 años también tuvieron su espacio.
Las niñitas de 10-11 años también tuvieron su espacio.

Con esos resultados, Sofía Mendoza fue campeona en Pre-Juvenil y Juvenil. En la primera fue escoltada por Donatella Barboza con 247 y Luana Biccari con 259, ambas del club anfitrión.

En Juvenil le siguieron Sol Mendoza, Alexia Segalés del Centenario y Donatella Barboza, con 247.