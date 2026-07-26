El Salvador conquista las medallas de oro por equipos en tiro con arco compuesto

Las preseas significaron las primeras de oro para la nación centroamericana.

El equipo masculino integrado Douglas Nolasco, Miguel Veliz y Roberto Hernández acumuló 236 puntos por los 233 que lograron los mexicanos Lot Méndez, Rodrigo González y Sebastián García a conformarse con la plata.

Guatemala se llevó el bronce tras superar 234 puntos por 233 a Colombia.

El Salvador también atrapó el primer lugar con su equipo femenino que derrotó 223 por 222 a México.

Las centroamericanas Camila Alvarenga, Paola Corado y Sofía Paiz dominaron estrechamente a las mexicanas Ana Hernández, Dafne Quintero y Andrea Becerra.

La medalla de bronce quedó en el equipo de Colombia integrado por Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez.

El torneo de tiro con arco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebra en la cancha del Parque del Este, en la provincia de Santo Domingo, contigua a la capital.