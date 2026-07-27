Carapaz vence en critérium neerlandés al día siguiente de concluir el Tour de Francia

El ganador de dos etapas, del premio de la montaña y elegido 'supercombativo' del Tour de Francia 2026, afirmó tras completar los 80 kilómetros de la prueba que fue "una carrera dura".

Tras clasificarse en segunda posición, el ganador del año pasado, el neerlandés Thymen Arensman, aseguró que le hubiera gustado revalidar el título pero que, "al igual que en el Tour, Richie fue un poco mejor".

El belga Jasper Philipsen, el tercer clasificado, admitió por su parte su cansancio y reconoció que "no tenía las piernas en su mejor momento", recogió el medio 'De Gelderlander'.

Este año se ha celebrado la 50ª edición de esta carrera profesional, cuyos organizadores dijeron estar "orgullosos del gran nivel del plantel de participantes".

Hasta el último momento se mantuvo la incertidumbre sobre qué corredores tomarían la salida en esta edición conmemorativa.