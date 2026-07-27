Gran expectativa por el 2° Polo Senior Internacional, en Arroyos y Esteros

El Arroyos y Esteros Polo Club organiza la gran cita de los amantes del deporte ecuestre, que se desarrollará en dicha ciudad. La cancha del Carlos Franco Country & Golf Club será el escenario de esta cita senior.

El evento convocará a jugadores del Mercosur, y habrá 6 equipos de Paraguay, con soporte de la Federación Paraguaya de Polo.

Por primera vez en este deporte, se tendrá el importante apoyo de la Asociación Argentina de Polo, que representa un gran espaldarazo para el polo paraguayo, bien sabida la calidad mundial de los vecinos en esta disciplina.

Este torneo se disputará el sábado 8 con las fases previas, mientras el domingo 9 será la gran final.

La lista confirmada de participantes se tendrá luego del cierre de inscripción, cuyo tope es este jueves.

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En cuanto al sistema de juego, los equipos se arman por nivel y sorteo. Se disputará en la categoría Senior Mayores 50 años - 4 chukkers.

Los caballos son cedidos por los polistas paraguayos, un importante apoyo sin lo cual sería imposible la organización.

En cuanto a los antecedentes, en el Primer Torneo, el año pasado, el team campeón lo integraron los argentinos Johnny Colombres y Eugenio Castelli, y los paraguayos Sebastián Brizuela y Lalo Mezza.

La organización agradeció “el importantísimo el apoyo de muchos jugadores paraguayos y al Carlos Franco Country & Golf Club.