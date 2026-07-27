Jakob Ingebrigtsen reaparecerá casi un año después en los Europeos de Birmingham

"Puedo confirmar que va a correr. Está deseando volver. Es un gran alivio y está muy ilusionado", afirmó a la agencia noruega NTB el portavoz de Ingebrigtsen, Espen Skoland.

El responsable de prensa de la Federación Noruega de Atletismo, Øystein Jarlsbo, confirmó al diario VG que Ingebrigtsen competirá en los 5.000 metros en los Campeonatos de Europa de Birmingham, que se disputarán entre los próximos 10 y 16 de agosto.

El propio mediofondista noruego publicó este lunes un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece realizando ejercicios de rehabilitación y compitiendo en campeonatos anteriores, junto al texto "He oído que Birmingham es agradable en esta época del año...".

La última competición oficial en la que participó Ingebrigtsen fueron los Mundiales de Tokio, donde no pudo rendir al máximo nivel debido la lesión de tendón de Aquiles.

En la capital japonesa quedó eliminado en las series de los 1.500 metros y terminó décimo en la final de los 5.000.

La estrella noruega se sometió a una operación quirúrgica en febrero de este año y regresó a los entrenamientos dos meses después, con el objetivo de recuperar su forma física y estar en condiciones de competir lo antes posible.

Ingebrigtsen ha ganado el doblete de 1.500 y 5.000 en los últimos tres Europeos de atletismo al aire libre, disputados en Berlín 2018, Múnich 2022 y Roma 2024.