La mexicana Lechuga confirma favoritismo y se lleva el oro en par de remos cortos

Lechuga hizo el recorrido en 07:54.49 minutos, mientras que la medalla de plata fue para la cubana Loraidis Echavarría que tuvo un crono de 08:10.61 y el bronce fue para la venezolana Kimberlin Meneses, que arribó a la meta en 08:12.79.

La ganadora, con participación en tres ediciones olímpicas, controló la final desde el arranque, superando con solvencia a la cubana Echavarría.

En el ámbito regional, Lechuga suma múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Barranquilla 2018 conquistó oro en par de remos cortos y doble par ligero.

En 2023 obtuvo una medalla de plata en el Mundial de Remo 2023 que se celebró en Belgrado, Serbia, mientras que en 2025 obtuvo una medalla de oro en la II Copa del Mundo de Remo realizada en Lucerna, Suiza.