Polideportivo
27 de julio de 2026 a la - 18:00

La mexicana Lechuga confirma favoritismo y se lleva el oro en par de remos cortos

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Santo Domingo, 27 jul (EFE).- La mundialista mexicana Kenia Lechuga se adueñó del oro en par de remos cortos, victoria que confirmó su favoritismo en esa modalidad del torneo de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Santo Domingo.

Por EFE

Lechuga hizo el recorrido en 07:54.49 minutos, mientras que la medalla de plata fue para la cubana Loraidis Echavarría que tuvo un crono de 08:10.61 y el bronce fue para la venezolana Kimberlin Meneses, que arribó a la meta en 08:12.79.

La ganadora, con participación en tres ediciones olímpicas, controló la final desde el arranque, superando con solvencia a la cubana Echavarría.

En el ámbito regional, Lechuga suma múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Barranquilla 2018 conquistó oro en par de remos cortos y doble par ligero.

En 2023 obtuvo una medalla de plata en el Mundial de Remo 2023 que se celebró en Belgrado, Serbia, mientras que en 2025 obtuvo una medalla de oro en la II Copa del Mundo de Remo realizada en Lucerna, Suiza.