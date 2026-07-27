La selección panameña de béisbol cierra su preparación antes de viajar a Santo Domingo

"Hemos trabajado fuerte y con todo el profesionalismo para darlo todo. Este grupo está comprometido y nuestro objetivo es competir por una medalla. Sabemos que será un torneo muy exigente, pero confiamos en el talento y la entrega de nuestros jugadores", afirmó al final de los trabajos de preparación el director de la novena panameña, Alberto Macré.

La delegación panameña tiene previsto partir este martes a las 09:00 hora local con destino a Santo Domingo, donde completará los últimos ajustes antes de su debut en la competición.

Panamá quedó encuadrada en el grupo B del torneo junto a México, Nicaragua y Colombia.

Su debut será el 31 de julio frente a la selección mexicana, un día después se medirá a Nicaragua y cerrará la fase de grupos el 2 de agosto contra Colombia.

En la historia del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un torneo dominado por Cuba con 15 títulos, Panamá ha ganado tres medallas de plata (1935, 1938 y 2002) y cuatro de bronce (1930, 1959, 1966 y 1982), por lo que buscará regresar al podio -del que está ausente desde hace más de dos décadas- con un equipo que combina experiencia y juventud.