Peery, coach de primer nivel, llega para entrenamientos gratuitos de pickleball

El entrenador estadounidense Jason Peery brindará jornadas gratuitas para jugadores de nivel intermedio y avanzado de Pickleball, un deporte que se está metiendo de lleno en nuestro país. Las jornadas son organizadas por el Asunción Pickleball Club y tendrán cupos limitados.

El objetivo de estos cursos son la difusión y el fortalecimiento competitivo de este deporte en el país.

Los entrenamientos serán dictados por Peery, del 30 de julio al 1 de agosto próximos, en las instalaciones del Club DINK, ubicadas en el Complejo Barrail de Asunción.

El Asunción Pickleball Club, presidido por Iro Villar, impulsa esta iniciativa con el propósito de seguir elevando el nivel técnico de los atletas paraguayos, y acompañar el rápido ascenso de esta disciplina deportiva en Paraguay, con miras a competencias en el ámbito internacional.

El programa

El cronograma para los tres días de entrenamientos, es el siguiente:

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- Jueves 30 de julio: de 18:00 a 21:00.

- Viernes 31 de julio: de 09:00 a 12:00 y de 18:00 a 21:00.

- Sábado 1 de agosto: Entrenamiento especial de cierre, de 15:00 a 19:00.

Las actividades serán en el Club DINK, ubicado en el Complejo Barrail (Concepción Leyes de Chávez y Rosa Troche de Barrail, Barrio Jara, Asunción).

La participación es gratuita, con cupos limitados (20 jugadores por cada sesión).

Las inscripciones se realizan a través del whatsApp 0976 583 000.

* Currículum del coach. El entrenador Jason Peery ya dirigió una clínica deportiva para la Selección Paraguaya de Pickleball en 2025, y acompañó como entrenador en la Copa Mundial de Pickleball disputada en Florida, Estados Unidos.

Peery es fundador de la Utah High School Pickleball Association, organización sin fines de lucro que impulsó la incorporación del pickleball en escuelas secundarias del estado de Utah, donde actualmente existen más de 60 clubes escolares dedicados a esta disciplina.

Fue entrenador principal de los California Black Bears, franquicia de la Major League Pickleball (MLP), considerada la liga profesional por equipos más importante del mundo.

A lo largo de su carrera ha entrenado a destacados jugadores del circuito profesional de la Professional Pickleball Association (PPA), entre ellos Tyler Loong, Meghan Dizon, Etta Tuionetoa y Alix Truong.

También tiene amplia experiencia en el campo del baloncesto, camino que recorrió previamente al pickleball.

Sobre Club DINK

Club DINK es el primer club social especializado en pickleball del Paraguay y sede del Asunción Pickleball Club (APC). Además de albergar eventos y entrenamientos de alto nivel, ofrece durante todo el año clases para principiantes, espacios de Open Play y otras actividades abiertas a jugadores de todos los niveles, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento de este deporte en el país.

Para más información, se pueden consultar las redes sociales @clubdink.asu en Facebook e Instagram.

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