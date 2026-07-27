Scaloni sale en defensa de sus "guerreros" por "aguantar baldazos de agua fría"

Una semana después de perder la final ante España por 1-0, Scaloni distribuyó un mensaje en sus redes sociales, acompañado de una foto con su cuerpo técnico, publicado en las últimas horas, para reflexionar sobre lo que supuso la derrota.

"Sólo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa", expuso.

El técnico de la Albiceleste valoró de su plantilla "el esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) y el darlo todo (aunque ya no tengas más)".

Y a ello añadió: "El aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo".

El entrenador de Pujato (provincia de Santa Fe) se mostró "eternamente agradecido" a los jugadores, al cuerpo técnico, al personal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y a aquellos que de "forma silenciosa" trabajan para que todo el conjunto estuviera "cómodo". "Y a cada uno de ustedes por el cariño recibido", agregó.

"Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro" es la posdata con la que finaliza su mensaje, en el que no hizo mención al comportamiento que tuvieron algunos futbolistas de su selección e integrantes de su cuerpo técnico al término de la final ante España.

La reflexión llega, según el exjugador de clubes como Estudiantes de la Plata, Deportivo de La Coruña o Lazio, después de una semana "intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma".

Scaloni, quien tiene contrato con Argentina hasta 2030, tampoco hizo referencia a sus planes de futuro con la Albiceleste, que dirige desde agosto de 2018 y con la que ha ganado un Mundial (2022), dos Copas de América (2021 y 2024) y la Finalissima de 2022.