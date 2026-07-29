El mexicano Puente gana el oro en los 50 metros pecho en los Juegos de Santo Domingo

Puente paró el crono en 27.74 segundos para subir a lo más alto del podio, mientras el colombiano Juan Daniel García se quedó con la plata tras un registro de 27.80.

El dominicano Josué Domínguez se colgó el bronce con tiempo de 27.93 segundos.

El mexicano sumó su segunda medalla en los Juegos ya que el martes logró la plata en los 100 metros pecho (1:01.39).

"Tenemos un gran equipo, con experiencia en Juegos Olímpicos, también gente joven", expuso Puente, quien manifestó sentirse "orgulloso" de representar a los 'pechistas' mexicanos.

Destacó que se siente con "experiencia" en sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe y que transmite esos conocimientos a los nadadores más jóvenes.

"Hemos entrenado mucho para estos resultados, hay que trabajar mucho el cuerpo y la mente. Aún falta mucho en la natación, pero espero dominar a nivel general", apuntó.

El nadador mexicano ve "muy difícil" en estos momentos para él poner la mira en la marcha olímpica de la distancia.

"Es muy complicada (...). Es un reto muy difícil, así la veo", comentó.

Domínguez, por su parte, dedicó el bronce a su país y a su familia y dijo que "quería" hacer un tiempo más rápido, pero se mostró "satisfecho" de su desempeño.

"En la mañana hice un tiempo algo más rápido. Entreno mucho y mi esposa me ayuda con eso", refirió.