México es el 'dueño' del remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En la última jornada, las remeros mexicanos se adjudicaron tres de cuatro medallas de oro en disputa, además de un bronce.

Resultados no tan novedosos para los mexicanos, pues en Barranquilla 2018 y en San Salvador 2023, también se llevó los honores máximos.

Con los resultados de este miércoles, a falta de las competencias nocturnas, México lidera el medallero con un total de 147, de las cuales 62 son de oro, 49 de plata y 36 de bronce. En el segundo lugar permanece Colombia con 94 preseas: 36 de oro, 35 de plata y 23 de bronce.

México abrió la quinta y última jornada con el oro a cuentas de Kenia Lechuga y Alexis López, quienes se coronaron tras cronometrar un tiempo de 6:54.11 minutos, en la final de doble par de remos cortos mixto, que por primera vez se compitió en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la segunda final del día, el cuatro sin timonel varonil conformado por André Simsch, Jordy Gutiérrez, Hugo Reyes y Miguel Carballo conquistó la presea de oro, tras parar el crono en 6:31.18 minutos.

En un tercer duelo, las mexicanas Ximena Castellanos, María García, Maite Arrillaga y Jennifer de la Rosa se colgaron el oro al cronometrar 7:44.06 minutos, en la final de cuatro sin timonel femenil (W4-). La segunda posición fue para Cuba con un tiempo de 7:46.52 y Venezuela fue bronce con 8:06.36 minutos.

Los remeros mexicanos Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa, André Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez, Maite Arrillaga, María García, Ximena Castellanos y Miguel Carballo, sumó el bronce en ocho pares de remos cortos mixto, con timonel (8+), luego de registrar un tiempo de 6:52.37 minutos.

Cuba evitó que el país norteamericano se colgara los cuatro oros del día, cuando dominó la prueba por equipos de remo mixtos de ocho personas o más con tiempo de 6:36.45 minutos.

La puertorriqueña Mariecarmen Rivera se impuso a su compatriota Nimsay García en la final del SUP Surf, que se disputó en la playa Encuentro en la provincia de Puerto Plata (norte dominicano).

Rivera conquistó la medalla de oro con puntuación de 8.40, mientras que García registró 4.67.

Ambas surfistas aseguraron el histórico 1-2 para Puerto Rico luego de imponerse en sus respectivas semifinales el lunes.

Rivera derrotó a la venezolana Edimar Luque con puntuación de 6.80 por 4.07, mientras que García dominó a la anfitriona Leoni Perthold, de República Dominicana, por 11.60-4.60.

Con el resultado, Puerto Rico sumó su tercera y cuarta medallas en el surf de la justa regional. El martes, Max Torres Torres obtuvo el bronce en el SUP Surf masculino, mientras que más temprano este miércoles Jazmine Dean logró la plata en la modalidad de tabla larga.

El ajedrez, que se disputa por segunda vez en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, le ha permito a Panamá sumar una medalla de oro y una de bronce a cargo de la misma jugadora: Alexandra Castillo.

Castillo, de 16 años, se impuso en la final de primer tablero blitz femenino y se llevó la plata en primer tablero rápido femenino.

Es la primera mujer de Centroamérica en obtener el título de maestra internacional (MI) otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El otro oro panameño hasta el momento lo conquistó, de manera más ruda, Némesis Candelo en los -48 kilogramos del torneo de judo. La abanderada de su país se impuso a la colombiana Erika Lasso.