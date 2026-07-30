Enric Mas, Nairo Quintana y Giulio Ciccone, se suman a favoritos para la Vuelta a Burgos

El equipo español Movistar Team acudirá con una de las formaciones más potentes del pelotón.

A la presencia de Enric Mas, tres veces segundo en la Vuelta a España, se suma la experiencia de Nairo Quintana, vencedor del Giro de Italia y de la ronda española, además de doble ganador de la Vuelta a Burgos.

El bloque lo completan Juan Pedro López, Roger Adrià, Jorge Arcas, Diego Pescador y Pelayo Sánchez.

Por su parte, Lidl-Trek volverá a confiar en Giulio Ciccone, vencedor en las Lagunas de Neila en la pasada edición y uno de los mejores escaladores del circuito internacional.

El italiano estará acompañado por corredores como Patrick Konrad, Thibau Nys, Julien Bernard, Sam Oomen, Otto Vergaerde y Héctor Álvarez.

Entre los equipos anunciados también figura EF Education-EasyPost, que tendrá como principal referencia al ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, especialista en montaña y ganador de pruebas como el Tour de l'Ain y el Tour de Saboya.