Markel Beloki gana el Tour de l'Ain tras aguantar con los mejores en la tercera etapa

La jornada definitiva de la competición, de 131,5 kilómetros entre Oyonnax y Lélex Monts-Jura, incluía hasta siete puertos puntuables, con especial protagonismo para el último: el de Menthières, de 9,1 kilómetros al 7 % de pendiente media, coronado a falta de 21 kilómetros para el final de la etapa.

Beloki, que había demostrado sus virtudes de contrarrelojista en el tramo llano del final del segundo día para meterle más de 50 segundos a sus competidores, tenía una ventaja considerable para conservar el maillot amarillo. Un tímido intento de fuga se separó del pelotón en las subidas iniciales, pero la etapa estaba llamada a decidirse entre los aspirantes a la general.

Cuando faltaban 36 kilómetros para el final de la carrera, en las faldas del puerto de Menthières, el pelotón volvía a estar reunido. Desde los primeros metros de la ascensión, se fue seleccionando el pelotón, aunque los tramos con menos pendiente volvían a acercar a todos los corredores.

El corte definitivo llegó tras un ataque del brasileño Henrique Bravo (Soudal Devo) a falta de 26 kilómetros para la meta. Beloki, junto a su compañero de equipo Jefferson Alexander Cepeda y el irlandés Jamie Meehan (Cofidis), saltaron a su rueda, seguidos pronto por el francés Axel Mariault (CIC Pro Cycling), segundo en la general, y el británico Huw Buck Jones (Bourg-en-Bresse Ain).

Bravo fue el primero en coronar el puerto, de primera categoría, seguido muy de cerca por sus compañeros del grupo cabecero. En la parte final de la bajada, otros ciclistas se sumaron a los escapados, que rodaron juntos hasta el final de la etapa.

El tramo definitivo de la jornada y de este Tour de l'Ain era una subida tendida, seguida de un final ligeramente favorable. Los rivales de Beloki por la general, especialmente Bravo y el italiano Nicola Conci (Astana), trataron de atacar en las pendientes más duras, pero no lograron descolgar al español, que no se escondió en los relevos del grupo.

El que aprovechó sus esfuerzos fue el ecuatoriano Jefferson Cepeda, su compañero. A falta de menos de 2 kilómetros para el final, el especialista escalador saltó del grupo delantero y nadie pudo seguirle, después del alto ritmo que había puesto el español.

Sin embargo, la aventura del ecuatoriano no llegó a buen puerto, ya que los escapados volvieron a atraparle a punto de llegar a la meta. En el esprint final, se impuso Mariault, dejando el segundo puesto para un Beloki que confirmó su victoria en la general. El tercer puesto fue para el también francés Brieuc Rolland (Groupama).

A sus 21 años, es la primera victoria de una clasificación general en una vuelta por etapas para Markel Beloki. Sucede en el palmarés al actual ciclista del Movistar Cian Uijtdebroeks, que en 2025 militaba en las filas del Visma | Lease a Bike.

Hombres como el esloveno Primoz Roglic o el francés Thibaut Pinot también cuentan con este triunfo en sus vitrinas.