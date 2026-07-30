Rusia vuelve a ganar medallas mundiales mientras Ucrania impugna su regreso al deporte

Graudyn, nacido en Moscú en 2006, tenía 8 años cuando la Agencia Mundial Antidopaje empezó a investigar a su país por el caso de dopaje de estado que terminaría con su exclusión de los Juegos de invierno de Pieonchang 2018 y Pekín 2022 y los de verano de Tokio 2020. Los atletas rusos no podían participar por su país, sino como representantes del Comité Olímpico Ruso (COR).

Tenía 15 años en febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, y la sanción por los casos de dopaje quedó prolongada, en octubre de 2023, por una nueva condena internacional a causa del conflicto bélico, ahora más severa: los atletas rusos pasaban a competir en calidad de atletas individuales neutrales. Esa condena seguía en vigor hasta el 7 de julio, cuando el COI decidió levantar la suspensión al COR.

El motivo concreto de la sanción era la integración en el COR de instituciones y atletas entendidos como rusos de las regiones ocupadas de Ucrania, como Luhansk o Donetsk. Ahora, el COI asume que Rusia ha renunciado a ese proceso, por lo que vuelve a cumplir con su normativa.

“Seguiremos apoyando a Ucrania, pero no creo que los deportistas deban pagar el precio. No queremos que sean responsables de las acciones de sus gobiernos”, explicó Kirsty Coventry, presidenta del COI.

Sin embargo, Ucrania no comparte esa opinión. Por eso, Matvii Bidnyi, ministro de Deportes ucraniano, anunció que su país ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, arguyendo que la decisión del COI ha sido “prematura” y que se ha tomado “sin la verificación apropiada”.

“Rusia ha cambiado formalmente la estructura de su comité olímpico, pero no ha abandonado sus pretensiones sobre los territorios ucranianos y continúa describiéndolos como parte de su 'espacio deportivo'", añade Bidnyi.

Antes del anuncio oficial del COI, aun así, se habían hecho algunos acercamientos. En septiembre de 2025, el Comité Paralímpico Internacional rechazó mantener el veto de cara a los Juegos de Milán-Cortina 2026, en los que Rusia sumó doce medallas (ocho oros, una plata, tres bronces).

En diciembre, el COI recomendó a las federaciones que permitieran a los atletas rusos competir en categorías inferiores. En mayo, la recomendación fue más allá: se invitaba a permitir la participación de deportistas absolutos de Bielorrusia, que estaba sancionada por apoyar a Rusia en la invasión, con sus símbolos nacionales.

Algunas federaciones olímpicas, además, ya habían levantado el veto. Judo (27 de noviembre de 2025), taekwondo (31 de enero), deportes acuáticos (13 de abril), lucha (15 de mayo), gimnasia (18 de mayo), esgrima (2 de junio) y halterofilia (26 de junio) se habían pronunciado públicamente antes que el COI. Después del anuncio, se han sumado voleibol (8 de julio), pentatlón moderno (13 de julio) y balonmano (15 de julio).

Otros deportes no se han pronunciado, pero no han cambiado el estatus de los rusos. La primera fase de los Europeos de escalada (17 a 19 de julio), con las pruebas de bloque, incluyó la participación de cuatro hombres y cuatro mujeres rusos, todos como atletas neutrales individuales. En los Mundiales de piragüismo eslalon y kayak cross (20 a 25 de julio), 23 eran los atletas neutrales.

En esas pruebas, no hubo medallas para los participantes rusos. El primer Mundial absoluto después del 7 de julio en el que Rusia ha subido al podio es el de esgrima, una de las federaciones que ya se habían pronunciado antes que el COI en favor de los deportistas rusos.

Ahora comienzan los Europeos de ciclismo de montaña y remo, con la condición vigente de atletas neutrales para los rusos, y también de deportes de agua, con Rusia todavía no rehabilitada por completo a demanda de la Federación europea. Un proceso fragmentado en el que las posturas se irán desvelando según lo requieran las competiciones. Pero el himno de Rusia ya ha vuelto al primer nivel deportivo. EFE