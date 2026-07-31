El mundo vivió su clímax futbolístico en julio y el ciclo olímpico comenzó para América

El 19 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey albergó la gran final, en la que un gol agónico de Ferran Torres en la prórroga puso fin al sueño de Argentina de enlazar el cuarto título, cuatro años después de sumar el tercero, y selló una carrera de Lionel Messi con 39 años y números personales de ensueño.

Segunda final del mundo con selecciones que hablan español, como ocurrió en la primera edición de 1930 entre Uruguay y Argentina, y única con una asistencia acumulada de 6,8 millones de aficionados a lo largo de los 104 partidos, es decir, una media de 99,7 por ciento de ocupación de los asientos dispuestos, según la FIFA.

Apenas 7 días después del clímax futbolístico, el mercado de la NBA fue sacudido con el anuncio del traspaso de LeBron James a los Philadelphia 76ers.

El 'rey James', que el 30 de junio había anunciado su salida de Los Angeles Lakers, optó por regresar a la Conferencia Este de cara a su histórica temporada número 24 como profesional en la que fundará sociedad con Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

El legendario agente libre firmó un contrato por dos temporadas a cambio de 8 millones de dólares, una reducción drástica en comparación con los 52 millones que recibió en el último año con los Lakers y que él mismo achacó a una motivación meramente competitiva y no económica.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, centenaria fiesta multideportiva regional, primera del ciclo olímpico en la región, comenzó para 37 países y más de 6.000 deportistas el 24 de julio en Santo Domingo y se extenderá hasta el 8 de agosto.

La XXV edición ha planteado una cerrada lucha entre México, dominador del medallero general desde el 25 de julio, primera jornada de cosecha de metales, y Colombia, que desde entonces se abrió paso entre Cuba y Venezuela hasta situarse a la sombra de la delegación líder.

Disciplinas como judo, tiro con arco y natación, se han convertido en una auténtica mina de poder para los dos países vanguardistas en un evento en el que destaca también la inclusión de los deportes electrónicos o ciberdeportes (e-sports).

El béisbol de las Grandes Ligas (MLB) celebró su tradicional 'All-Star Game' el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia en honor al 250 aniversario de la independencia estadounidense con un desenlace inesperado: victoria por blanqueada de la Liga Americana (AL) sobre la Nacional (NL) por 4-0.

La AL definió el juego temprano anotando 3 carreras en el primer episodio ante los envíos del abridor local de los Phillies, Cristopher Sánchez, quien cargó con la derrota.

El jardinero de los New York Yankees Cody Bellinger fue proclamado el mejor jugador del partido tras conectar un sencillo remolcador de dos anotaciones con dos outs en esa primera entrada.

El portero caboverdiano de 40 años Josimar José Évora Dias, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, firmó un contrato por 18 meses con el Colo Colo chileno, que puede extenderse por toda la temporada de 2027.

El anuncio ha sido descrito como un auténtico 'bombazo' publicitario por un club que ya se las ingenió para sumar a sus filas a leyendas como Iván Zamorano y Mario Kempes.

Vozinha ha firmado, según fuentes cercanas a las partes, el contrato más lucrativo de su carrera con un salario aproximado a los 25.000 dólares mensuales, casi el triple de lo que ganaba en el Chaves de la segunda división de Portugal, pero muy lejos de los 120.000 dólares que recibe en el Cacique el capitán Arturo Vidal.