El Racing busca recuperar sensaciones en un duelo histórico ante el Wolverhampton

Aquel precedente, correspondiente al Torneo Internacional de París de 1931, se saldó con victoria verdiblanca por 3-1, por lo que el conjunto inglés tendrá ahora la oportunidad de buscar su particular revancha.

El partido se disputará a las 18.00 horas (hora peninsular), pero por la mañana habrá un primer encuentro entre ambos equipos en la ciudad deportiva del club inglés.

El equipo dirigido por José Alberto López llega a la cita con la necesidad de ofrecer una mejor imagen en una pretemporada en la que los resultados y las sensaciones todavía no han sido los esperados.

El encuentro también puede servir para ver por primera vez con la camiseta racinguista al último fichaje del club, el delantero marroquí Yassir Zabiri, incorporado esta semana en calidad de cedido por el Stade Rennes hasta el final de la temporada.