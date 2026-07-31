Evenepoel, claro favorito en una Clásica San Sebastián con 3 puertos al final de la prueba

El corredor belga, segundo en la clasificación UCI por detrás de Tadej Pogacar, llega con el ritmo de competición del recién concluido Tour de Francia, donde concluyó en segundo lugar tras el esloveno; toda una ventaja con respecto a los ciclistas que no han tenido el privilegio de competir en la que ha sido una de las pruebas más rápidas y duras de la historia de la 'Grande Boucle'.

El recorrido volverá a cribar la lista de favoritos porque los ascensos a Jaizkibel, antaño decisivo y ahora menos porque está a 60 kilómetros de meta, el Alto de Erlaitz y sobre todo Murgil, con pendientes del 20 %, hacen casi impensable que el ganador no sea un acreditado escalador.

Evenepoel es el ciclista en activo que más clásicas en San Sebastián (norte de España) atesora, tras ganar las ediciones de 2023, 2022 y la de 2019, previa a la pandemia, cuando Remco era una promesa, con sólo 19 años.

Se espera un día propicio para una prueba veloz porque no habrá calor extremo y tampoco lluvia, con lo que los miles de aficionados que se colocarán en las cunetas de los 220 kilómetros de recorrido lo tendrán todo de cara para disfrutar.

Esta carrera, que otorga 400 puntos UCI al vencedor, tiene también otros candidatos al triunfo con la presencia de Bauke Mollema, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana y el ganador del año pasado, el italiano Giulio Ciccone, que también entra en muchas quinielas para subir a lo más alto del podio.