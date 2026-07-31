Puerto Rico gana el oro en voleibol de playa femenino en Santo Domingo 2026

El duelo por el oro respondió a las expectativas y reunió a las dos mejores parejas del torneo en una batalla que mantuvo la incertidumbre hasta los puntos finales.

Puerto Rico tomó la iniciativa al ganar el primer set por 21-16, pero Cuba reaccionó con autoridad para igualar el encuentro al imponerse 21-18, obligando a disputar un desempate.

En el tercer parcial, Navas y González mostraron mayor fortaleza en los momentos decisivos y cerraron el encuentro 18-16, asegurando la medalla de oro y culminando una sobresaliente actuación durante el torneo.

La victoria también confirmó el crecimiento del voleibol de playa puertorriqueño en la región y premió la consistencia de una pareja que respondió en los momentos de mayor presión.

La medalla de plata quedó en manos de las cubanas Cardona y Garrido, quienes protagonizaron una final de gran nivel y obligaron a las campeonas a disputar el máximo de sets.

El podio lo completó la dupla mexicana conformada por Abril Flores y Susana Torres, que derrotó a las dominicanas Crismil Paniagua y Yulibet Payano por 21-15 y 21-11 para quedarse con el bronce.

Con la definición del torneo femenino concluyó la competencia de voleibol de playa en Santo Domingo 2026, dejando un podio integrado por Puerto Rico, Cuba y México.