El campeón olímpico Jefferson Pérez asume la presidencia del Comité Olímpico de Ecuador

"Tras la reunión del Comité Ejecutivo celebrado este viernes 31 de julio de 2026 en Guayaquil, Jefferson Pérez asumió la presidencia de la institución, luego de la renuncia de Jorge Delgado Panchana", precisó el COE y añadió que tampoco continuará John Zambrano, como secretario general.

El COE expresó su "profundo agradecimiento" a los directivos salientes por su gestión "durante uno de los periodos más gloriosos del deporte nacional, con cinco medallas olímpicas. Su decisión busca garantizar la estabilidad y participación de nuestros atletas en el ciclo olímpico", reza el escrito.

El organismo deportivo ecuatoriano aseguró que "estos cambios son fruto del trabajo conjunto entre el Comité Olímpico Internacional, el COE y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura".

La resolución se ha dado tras la intervención temporal del Gobierno ecuatoriano al Comité Olímpico local el pasado 15 de julio, por los problemas registrados por la reelección de Delgado Panchana en mayo de 2025, pues su directorio no fue reconocido por los organismos deportivos ecuatorianos.

Jefferson Pérez (Cuenca, Ecuador, 1974) atesora un excepcional palmarés en marcha: entre otros títulos, incluye el oro olímpico en Atlanta'96, una plata en Pekín 2008 y tres oros mundiales.

El viceministro del Deporte, José Ibáñez, que participó en esas elecciones como candidato a la presidencia del COE, posteriormente fue designado por el Gobierno para su cargo actual, desde el cual precisó que, "la directiva de Delgado no puede ser reconocida legalmente debido a la prohibición de la reelección continua en organismos deportivos, respaldada por un dictamen de la Procuraduría General del Estado".

Debido a la intervención temporal del COE, el Comité Olímpico Internacional sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno y con los directivos del COE, originándose la reestructuración del directorio del COE para zanjar los inconvenientes y permitir la participación de los atletas ecuatorianos en las competiciones del ciclo olímpico, como lo señala el COE.