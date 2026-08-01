Sábado, 1 de agosto de 2026

Redacción Deportes. El nuevo Real Madrid del portugués Jose Mourinho, todavía sin los mundialistas, disputa este sábado su primer amistoso oficial ante el Fiorentina italiano en Klagenfurt (Austria), mientras el Atlético de Madrid, en el que Diego Simeone inicia su decimosexta temporada al frente del equipo, hace su debut oficial de la pretemporada frente al Manchester United, en el Strawberry Arena de Estocolmo.

Bogotá. Los duelos Independiente Medellín-Deportivo Cali y Junior-Millonarios acaparan la atención en la segunda jornada de la liga colombiana, en la que varios equipos intentarán confirmar el buen inicio que tuvieron en el torneo, mientras otros buscarán recuperarse tras un arranque sin victorias.

Montevideo. La última fecha del Torneo Intermedio uruguayo tiene encuentros Peñarol-Cerro Largo y Montevideo City Torque-Montevideo Wanderers dos finales antes de la final que en los próximos días decidirá al nuevo campeón.

Lima. El Cienciano de Cusco, que eliminó esta semana al Lanús argentino de la Copa Sudamericana, recibirá este domingo al Universitario de Deportes en el partido más atractivo de la tercera jornada del Torneo Clausura del fútbol peruano.

Redacción deportes. El pelotón del Tour de Francia femenino disputa este sábado la primera etapa, con salida y llegada en la ciudad suiza de Lausana y un recorrido de 138 kilómetros con tres cotas de tercera categoría y una de cuarta, la de San Francisco.

San Sebastián (España). El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA) parte como el gran favorito en la edición 45 de la Clásica San Sebastián, que se disputa este sábado y en la que la montaña del tramo final, con tres puertos en los últimos kilómetros, vuelve a ser determinante como en ediciones anteriores.

Santiado de Chile. Tras convertirse en una estrella del fútbol a los 40 años con su actuación en el Mundial 2026 y anunciarse su incorporación al Colo Colo, el portero caboverdiano Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ aún es esperado en Chile para fichar por el club albo, con el que habría pactado un acuerdo para jugar al menos seis meses. Por María José Rey.

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- Rally de Finlandia, décima prueba del Mundial (hasta 2). (FOTO)

- Tour de Francia Femenino (hasta 9). Primera etapa: Lausana-Lausana (Suiza), de 138 km.

- UCI World Tour. Clásica de San Sebastián (España). (FOTO).

- Ciudad de Guatemala. La Copa Centroamericana de Clubes de Futsal define este sábado a su nuevo campeón regional en una final disputada en la capital guatemalteca. (FOTO)

- Quinto y último 'major' femenino. Open Británico, en Royal Lytham St Annes (Inglaterra) (hasta 2).

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8).

- Torneo ATP 500 de Washington (hasta 2) (FOTO)

- Acaba el torneo ATP 250 de Los Cabos (México).

- Torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis (hasta 2).

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Redacción EFE Deportes