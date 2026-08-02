Lunes, 3 de agosto de 2026

Redacción deportes. LIV Golf afronta este agosto un mes trascendental para saber si puede contar con nuevos inversores que puedan mantener con vida el circuito la próxima temporada ante el agujero que deja el fondo soberano de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés) tras su decisión de retirarse del proyecto multimillonario que creó en 2022.

Santo Domingo. Con una superficie de 261 km² y una población de menos de 60.000 habitantes, San Cristóbal y Nieves es el país más pequeño en participar en estos Juegos, con una delegación formada por seis deportistas, entre los que destaca la pareja de voley playa masculino integrada por Zendai Richards y Elkreen Morton. Por ﻿Pau Mompó Alberola.

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- Tour de Francia femenino (hasta 9). 3ª etapa: Ginebra (Suiza)-Poligny (Francia), de 156,5 km.

- Vuelta a Polonia (hasta 9). 1ª etapa: Gdynia-Koszalin (234,2 km).

- Sorteos de las rondas de playoff de la Liga de Campeones (10.00 GMT), la Liga Europa (11.00) y la Liga Conferencia (12.00).

- ​Concluye la tercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Sarmiento-Independiente Rivadavia, Platense-Talleres, Vélez Sarsfield-Independiente, Huracán-Atlético Tucumán y Central Córdoba-San Lorenzo.

- Informe. El LIV Golf afronta este agosto un mes trascendental para saber si puede contar con nuevos inversores que puedan mantener con vida el circuito la próxima temporada.

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8).

. San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño que participa en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo. (FOTO) (VIDEO)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

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Redacción EFE Deportes