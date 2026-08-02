Polideportivo
02 de agosto de 2026 a la - 23:03

Sportivo Luqueño se queda con el tercer lugar en Moscú

Sportivo Luqueño se ubicó en el podio con la medalla de bronce en la quinta edición del Moscow International Beach Soccer Cup.
Sportivo Luqueño se ubicó en el podio con la medalla de bronce en la quinta edición del Moscow International Beach Soccer Cup.

El Sportivo Luqueño tuvo una destacada actuación en el futbol playa en Rusia al quedarse con la medalla de bronce en la quinta edición del Moscow International Beach Soccer Cup.

Por ABC Color

El Sportivo Luqueño derrotó 3-2 al Corinthians y se quedó con el tercer puesto del certamen internacional de fútbol playa que se desarrolló en la capital rusa.

Lea más: El Abierto de Washington pospone sus finales al lunes por la lluvia

Luqueño fue superior al conjunto brasileño con los goles de Diogo Catarino, en dos ocasiones, y Lucas Ponzetti, mientras que el descuento sobre el final provino de Paulo Henrique y Jesús Martínez en contra.

El representante paraguayo perdió el sábado en las semifinales contra el Lokomotiv Moscú por 6-4. Los goles para el equipo dirigido por Carlos Borja fueron registrados por Jesús Martínez (3) y Billyvardo Velezmoro.

En su primer partido, el Sportivo venció por 6-2 al Cityline Alanya de Turquía, mientras que en el segundo registró una histórica goleada por 18-2 contra el BetVam de Bulgaria.

El elenco paraguayo está conformado por: Yoao Rolón; Diogo Catarino, Lucas Ponzetti, Néstor Medina, Sixto Cantero, Alexandro Luraschi, Billyvardo Velezmoro, Valentín Benítez, Enrique Sánchez, Jesús Martínez, Milciades Medina y Thiago Barrios.