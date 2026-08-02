Sportivo Luqueño se queda con el tercer lugar en Moscú

El Sportivo Luqueño derrotó 3-2 al Corinthians y se quedó con el tercer puesto del certamen internacional de fútbol playa que se desarrolló en la capital rusa.

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Luqueño fue superior al conjunto brasileño con los goles de Diogo Catarino, en dos ocasiones, y Lucas Ponzetti, mientras que el descuento sobre el final provino de Paulo Henrique y Jesús Martínez en contra.

El representante paraguayo perdió el sábado en las semifinales contra el Lokomotiv Moscú por 6-4. Los goles para el equipo dirigido por Carlos Borja fueron registrados por Jesús Martínez (3) y Billyvardo Velezmoro.

En su primer partido, el Sportivo venció por 6-2 al Cityline Alanya de Turquía, mientras que en el segundo registró una histórica goleada por 18-2 contra el BetVam de Bulgaria.

El elenco paraguayo está conformado por: Yoao Rolón; Diogo Catarino, Lucas Ponzetti, Néstor Medina, Sixto Cantero, Alexandro Luraschi, Billyvardo Velezmoro, Valentín Benítez, Enrique Sánchez, Jesús Martínez, Milciades Medina y Thiago Barrios.