El dominicano Alcántara doblega al puertorriqueño Joshua en los 55 kilos del boxeo

Alcántara, que se hizo con una de las medallas de bronce en los 51 kilos en París 2024, bailó sobre el cuadrilátero en el primer asalto, esperó el ataque de Joshua y conectó los mejores golpes.

La experiencia del dominicano era notable y, a pesar de ser perseguido por su rival, esquivó una y otra vez sus golpes y conectó al menos cinco golpes a la cabeza de Joshua.

En el segundo asalto, el dominicano cambió de estrategia y se paró a intercambiar golpes, superando también en esta ocasión a un contendiente de menos bagaje.

Ese intercambio permitió a Alcántara, de guardia zurda, conectar un golpe al mentón de Joshua quien cayó a la lona y debió esperar una cuenta de protección.

Las fuerzas del puertorriqueño mermaron en el tercer round, en tanto el peleador quisqueyano volvió a bailar alrededor de su oponente y a conectar sus dos manos en la anatomía de un rival prácticamente vencido.

"Este muchacho (Joshua) es un gran fajador; aunque el resultado parece indicar que gané fácil, reconozco en él su entereza y responsabilidad en el cuadrilátero", dijo Alcántara a EFE momentos después de su triunfo.

Consideró como "muy alto" el nivel del boxeo en su categoría en los Juegos y puntualizó que para alcanzar medallas "habrá un fuerte camino por delante".

En un combate previo, también en los 55 kilos, el guatemalteco José Felipe venció por un ajustado 3-2 al venezolano Andrés Cova en un combate tan parejo que la decisión de los jueces tardó más de lo acostumbrado en ser conocida.

De hecho, la esquina de Cova protestó reiteradamente la decisión y permaneció durante varios minutos alrededor del ensogado.

Desde el inicio del combate, ambos pugilistas intercambiaron golpes sin parar. El guatemalteco se recuperó de una cuenta de protección ordenada por el árbitro, tras una combinación de izquierda y derecha que recibió en la cabeza en el segundo asalto.

Esto parecía que inclinaría la balanza en favor de Cova, pero el centroamericano no se detuvo ante un rival que nunca rehuyó el combate.