Este domingo se realiza una nueva edición de Carrerí, el movimiento que impulsa la inclusión

Carrerí será una jornada que volverá a reunir a corredores con y sin discapacidad en una misma experiencia deportiva, promoviendo la inclusión, la accesibilidad y la participación de todas las personas.

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Más que una competencia, Carrerí se consolidó como un espacio donde la inclusión se corre, se siente y se celebra en cada paso, fomentando la integración a través del deporte y la convivencia entre participantes de todas las edades.

La largada está prevista para las 08:00 en el Puerto de Asunción, con recorridos de 2K, 5K y 10K, además de la Kids Run, pensada para que los más pequeños también formen parte de la fiesta deportiva.

La organización también aprovechará la jornada para presentar las novedades del movimiento Carrerí, entre ellas los avances del Sello Carrerí, nuevas alianzas estratégicas y otras acciones que buscan seguir fortaleciendo al proyecto como un referente del deporte inclusivo en Paraguay.

Costos de inscripción:

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