Fritz alcanza su undécimo título en Washington

Taylor Fritz resolvió mejor los momentos importantes de un partido parejo contra Rafael Jódar, especialmente en el desempate del primer set, que ganó 7-2.

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En el segundo parcial mantuvo la iniciativa, logró una ruptura de servicio y administró la ventaja hasta sentenciar el título con un 6-4.

El estadounidense, décimo del mundo antes del torneo, llegó a Washington como uno de los favoritos y respondió a esa condición durante toda la semana.

Para Rafa Jódar, en cambio, la final significó otro paso en una temporada de gran irrupción. El madrileño, de 19 años, alcanzó por primera vez una definición de categoría ATP 500 sobre pista dura después de superar a jugadores como Arthur Fils, Kei Nishikori, Lorenzo Musetti y el chileno Alejandro Tabilo.

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El español ya había conseguido este año su primer título ATP en Marrakech y su actuación en Washington le permitió irrumpir entre los 20 mejores del mundo.

Fritz y Jódar ya se habían enfrentado este año en Delray Beach, también sobre pista dura, con victoria del estadounidense.

En Washington, Fritz repitió el resultado y alcanzó el undécimo título de su carrera, mientras Jódar se marcha con la confirmación de ser una de las apariciones más destacadas de la temporada.

La final se disputó este lunes, un día después de lo previsto, debido a la lluvia que obligó a aplazar la jornada decisiva del torneo.

El mal tiempo también afectó la definición femenina, que terminó con la filipina Alexandra Eala como campeona tras vencer a la estadounidense Jessica Pegula por 4-6, 6-4 y 6-0.