Martes, 4 de agosto de 2026

Redacción Deportes.- Al margen del medallero general de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de Santo Domingo, lejos de los récords o las figuras de los 37 países participantes, el evento centenario ha dejado, a 4 días de su final, una estela de humor, anécdotas y casos insólitos para el recuerdo.

. Santo Domingo. Los controles de seguridad, similares a los de un aeropuerto, deben ser superados constantemente por miles de atletas y deportistas alojados en los 1.200 apartamentos de la villa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde los deportistas pueden disfrutar de ir a la barbería o al cine, entre otras actividades. Por Ramón Santos Lantigua

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- Tour de Francia femenino (hasta 9). 4ª etapa: CRI de 21 km entre Gevrey-Chambertin y Dijon.

- Vuelta a Polonia (hasta 9). 2ª etapa: Międzyzdroje-Szczecin (150,1 km).

- Empieza la Vuelta a Burgos (España) (hasta 8).

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Centroamericana de la Concacaf: Plaza Amador (Pan)-Luis Ángel Firpo (Sal) (00.00 GMT del miércoles), Antigua (Gtm)-Real Estelí (Nic) (FOTO), Diriangén (Nic)-Alajuelense (Cos) (02.00).

- Uruguay. Previa de la final del Torneo Intermedio uruguayo, que será disputada por los vencedores de los dos grupos del certamen.

- Liga de Campeones. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida (y 5).

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida (hasta 6).

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida (hasta 6).

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

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Redacción EFE Deportes