México, intratable, aumenta su liderazgo con siete oros en los Centroamericanos y Caribe

Santo Domingo, 2 ago (EFE).- Con siete medallas de oro conseguidas este domingo, México continúa aumentando su palmarés como líder de la clasificación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las victorias en medio maratón, marcha, clavados y pistola.

También se anotó una medalla de plata tras perder la final del baloncesto femenino contra Puerto Rico.

La jornada inició al amanecer con el medio maratón, celebrada en el malecón de Santo Domingo, donde en la categoría masculina se impuso el dominicano Álvaro Abreu para alegría de los locales, quien con un tiempo de 1h02:48 consiguió batir el récord de los Juegos cuyo dueño era el guatemalteco Alberto González Mindez con 1h03:50 (2023); mientras que la plata la consiguió Alberto González para Guatemala y el bronce el puertorriqueño Héctor Pagán.

En esa prueba, en modalidad femenina, las mexicanas Laura Galván (oro) y Adela Honorato (plata) destaparon el tarro de las preseas para su país en el día de hoy, seguidas de la guatemalteca Viviana Aroche.

Galván, con un tiempo de 1h13:43, también batió el récord Centroamericano y del Caribe, que hasta esta mañana, lo ocupaba la marca de la venezolana Joselyn Brea (1h15:04) conseguido en 2023.

En ese mismo escenario, que tuvo como punto de partida el emblemático obelisco 'macho' de la ciudad, discurrió el medio maratón de marcha, con dominio en el podio por parte de los mexicanos.

En categoría masculina el mexicano Ricardo Ortiz consiguió el oro, seguido del colombiano Eider Arévalo y el también mexicano Roberto Vázquez.

Este dominio mexicano se extendió también a las instalaciones acuáticas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde tuvo lugar la prueba de clavados.

En el 10 metros plataforma masculino conquistó la presea de oro el mexicano Randal Willars, seguido de su compatriota Emilio Treviño (plata), y del venezolano Jesús González (bronce).

Además, en la prueba de 10 metros plataforma sincronizada, a nivel masculino, venció la pareja mexicana de Willars y Treviño, en tanto que el segundo lugar fue para los cubanos Jesús Rodríguez y Bernaldo Arias, y el bronce lo consiguieron los colombianos Sebastián Villa y Alejandro Solarte.

Por su parte, en el 3m trampolín femenino, las mejores clavadistas fueron la mexicana Zyanya Parra (oro), la colombiana Daniela Zapata (plata) y la mexicana Rut Paez (bronce).

La selección femenina de baloncesto de Puerto Rico se llevó este domingo la medalla de oro al vencer en la final por 57-44 a México.

En un partido llevado a cabo en la Arena Banreservas de Santo Domingo, las boricuas, que tuvieron como máxima anotadora a Diann Jackson con 18 puntos, se impusieron a unas mexicanas que sólo en el último cuarto anotaron más que las ganadoras del metal dorado.

Por su parte, la medalla de bronce recayó en las locales dominicanas, que derrotaron más temprano a Panamá por marcador de 66-53, con una excelente actuación de Leila Núñez, que anotó 17 puntos, y de Nataly Santana, que aportó 11.

Si bien México también sumó medallas, Venezuela y Colombia conquistaron oro en pistola de aire 10m por equipos y ciclismo en ruta.

En el caso de la pistola de aire 10m por equipos, a nivel masculino ganó Venezuela (oro), seguida de México (plata) y Guatemala (bronce); mientras que en su homóloga femenina el premio fue para México (oro), Puerto Rico (plata) y Cuba (bronce).

Asimismo, en el ciclismo en ruta, cuya prueba masculina se celebró este domingo, venció por los pelos el colombiano Nicolás Gómez, quien tardó 3h47:59 en recorrer los 169.5 kilómetros de la prueba, tras pasar por la meta tan solo un segundo por delante del costarricense Joseph Ramírez (plata) y el panameño Roberto González (bronce), y del cuarto clasificado el mexicano César Macías, quienes clavaron un exacto 3h48:00 en el cronometro.

Tras la jornada del domingo, México lidera con claridad el medallero con 112 medallas doradas, 77 de plata y 61 de bronce. A bastante distancia se encuentra la segunda clasificada, la delegación de Colombia, con 55 oros, 65 platas y 42 bronces; mientras que Cuba ocupa el tercer puesto (28 oros, 20 platas y 32 bronces).

Cerca de 'la mayor de las Antillas' se ubica Venezuela con 19 preseas de oro, 32 de plata y 61 de bronce.

En la pugna por el quinto lugar entre los boricuas y los quisqueyanos anfitriones, Puerto Rico se sitúa por delante con 15 oros, 20 platas y 28 bronces; mientras que República Dominicana ocupa el sexto puesto (13 oros, 17 platas y 44 bronces).

Este lunes tendrán lugar, entre otras disciplinas, las esperadas finales de atletismo de 100 m masculino y femenino, 5.000 m femenino y relevos 4x400 masculino mixto.