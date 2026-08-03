Polaco Kubkowski se convierte en la primera persona en cruzar a nado el Báltico

En imágenes difundidas por sus redes sociales, Kubkowski confirmó haber conseguido, tras unas 55 horas de esfuerzo ininterrumpido, alcanzar la costa polaca en Dziwnów (norte) el pasado domingo, una gesta que comenzó en la localidad sueca de Kåseberga (sur) el pasado viernes.

En total, el nadador, sobre cuya hazaña informaba este lunes la televisión pública TVP, entre otros medios, cubrió una distancia superior a los 160 kilómetros.

Este éxito representa un triunfo personal tras cinco intentos fallidos, el primero de los cuales tuvo lugar en 2022.

En su tentativa más reciente, en 2025, el nadador estuvo a sólo 11 kilómetros de la costa polaca, pero su equipo tuvo que retirarlo tras perder el conocimiento por el agotamiento.

En esta ocasión, su equipo destacó la preparación "brutal" a la que se sometió el deportista, que incluyó entrenamientos de natación nocturna de larga duración en días consecutivos.

Kubkowski se enfrentó aún así a graves crisis físicas que le pusieron al borde del colapso y le produjeron incluso alucinaciones debido a la falta de sueño durante su segunda noche en el mar.

Según las estrictas reglas del desafío, que él mismo impuso, el nadador no podía tocar las embarcaciones de apoyo, subir a bordo ni dormir durante todo el trayecto.

Para que el hito fuera oficial, debió salir del agua por sus propios medios y ponerse en pie en la playa sin asistencia, algo que logró tambaleante y recibido por una multitud que lo esperaba la playa del territorio polaco.

El propósito fundamental de su proyecto, denominado Ultra Baltic Swim, fue la recaudación de fondos para la fundación Cancer Fighters (luchadores contra el cáncer), que apoya a niños en tratamiento oncológico.

La travesía ha logrado recolectar hasta el momento más de 166.000 euros.

De manera simultánea, la también nadadora exolímpica polaca Karolina Szczepaniak intentó convertirse en la primera mujer en realizar la misma ruta.

Sin embargo, su equipo decidió poner fin a la prueba el lunes tras 58 horas en el agua, cuando se encontraba a unos 45 kilómetros de la costa, debido al precario estado físico de la atleta.

Szczepaniak, que el año pasado estableció un récord femenino de 146,7 km en el Báltico, nadaba para financiar el tratamiento de un joven de 14 años con lesiones espinales.

Aunque terminó con hinchazón y abrasiones, su estado de salud es estable, según informó hoy la agencia Pap.