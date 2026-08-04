Agradecen a Messi donación de 80.000 euros para ayuda por incendios en la sierra de Madrid

En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso dio las gracias al jugador y señaló: "Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece".

Según indicó la presidenta madrileña, la aportación del futbolista del Inter de Miami y de la selección argentina se destinará a las labores de reconstrucción de los municipios afectados por el incendio.

El incendio forestal de la sierra oeste ha afectado a 17 municipios madrileños y obligó a evacuar y confinar a más de 55.000 vecinos.

La estimación inicial de la Comunidad de Madrid sitúa la superficie afectada en más de 27.000 hectáreas, tras una semana de trabajos de extinción y control del fuego, el mayor registrado en la región en las últimas décadas.

Este incendio se combinó con el registrado en la provincia vecina de Ávila (región de Castilla y León) -que también se extendió a la de Toledo (región de Castilla La Mancha)-, arrasó unas 70.000 hectáreas y supuso la declaración de emergencia nacional por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante varios días, en lo que fue el peor suceso de estas características en España desde que se tienen registros (1968).