Albirrojos prestos para iniciar Copa Sudamericana de vóleibol “Cocha 2026″

La selección paraguaya de vóleibol masculina ya se encuentra en Bolivia para ser protagonista de la Copa Sudamericana “Cocha 2026″ Masculina Absoluta, en la ciudad de Cochabamba, sumándose a las selecciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y la anfitriona, Bolivia.

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Los cuatro mejores ubicadas accederán en forma directa al Campeonato Sudamericano “Río de Janeiro 2026″, cuyo campeón será el primer representante del Cono Sur a los Juegos Olímpicos “Los Ángeles 2028″.

Otro de los premios para el campeón será el pasaporte directo a los Juegos Panamericanos “Lima 2027″.

Programación de la Copa “Cocha”

Los ocho participantes están distribuidos en dos grupos:

Serie B: Brasil, Venezuela, Colombia y Paraguay;

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Serie A: Argentina, Bolivia, Chile y Perú

El programa de partidos para el representativo albirrojo será el siguiente:

Miércoles 5 de agosto: Brasil vs. Paraguay;

Jueves 6 de agosto: Colombia vs. Paraguay;

Viernes 7 de agosto: Venezuela vs. Paraguay.

El sábado se disputarán las semifinales entre los dos mejores de cada grupo, y el domingo será la final.

* Palmarés. Brasil es el amplio dominador del vóleibol sudamericano, con un total de 33 títulos, en 35 ediciones, desde el inicio del primer certamen en Río de Janeiro 1951.

Argentina ostenta dos cetros, uno lo consiguió en “Buenos Aires 1964″ sin participación brasileña, y el segundo en la última edición, en “Recife 2023″, la única vez que la escuadra de Brasil no fue campeona participando del sudamericano.