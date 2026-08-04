Polideportivo
04 de agosto de 2026 a la - 17:16

Albirrojos prestos para iniciar Copa Sudamericana de vóleibol “Cocha 2026″

Selección paraguaya de vóleibol que participará en la Copa Sudamericana "Cocha 2026", en la ciudad boliviana.
Selección paraguaya de vóleibol que participará en la Copa Sudamericana "Cocha 2026", en la ciudad boliviana.

La selección paraguaya masculina tomará parte de la Copa Sudamericana de Vóleibol, que arranca este miércoles y se extenderá hasta el domingo en Cochabamba, Bolivia. Este torneo otorga cuatro boletos directos al Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro, el mes entrante.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La selección paraguaya de vóleibol masculina ya se encuentra en Bolivia para ser protagonista de la Copa Sudamericana “Cocha 2026″ Masculina Absoluta, en la ciudad de Cochabamba, sumándose a las selecciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y la anfitriona, Bolivia.

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Los cuatro mejores ubicadas accederán en forma directa al Campeonato Sudamericano “Río de Janeiro 2026″, cuyo campeón será el primer representante del Cono Sur a los Juegos Olímpicos “Los Ángeles 2028″.

Otro de los premios para el campeón será el pasaporte directo a los Juegos Panamericanos “Lima 2027″.

Programación de la Copa “Cocha”

Los ocho participantes están distribuidos en dos grupos:

Serie B: Brasil, Venezuela, Colombia y Paraguay;

Serie A: Argentina, Bolivia, Chile y Perú

El programa de partidos para el representativo albirrojo será el siguiente:

Miércoles 5 de agosto: Brasil vs. Paraguay;

Jueves 6 de agosto: Colombia vs. Paraguay;

Viernes 7 de agosto: Venezuela vs. Paraguay.

El sábado se disputarán las semifinales entre los dos mejores de cada grupo, y el domingo será la final.

* Palmarés. Brasil es el amplio dominador del vóleibol sudamericano, con un total de 33 títulos, en 35 ediciones, desde el inicio del primer certamen en Río de Janeiro 1951.

Argentina ostenta dos cetros, uno lo consiguió en “Buenos Aires 1964″ sin participación brasileña, y el segundo en la última edición, en “Recife 2023″, la única vez que la escuadra de Brasil no fue campeona participando del sudamericano.