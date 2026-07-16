Las U19 de Colón se consagran y se suman a los campeones del vóleibol masculino

Deportivo Colón se impuso en la gran final del Torneo Apertura de Vóleibol Femenino Categoría U19 a Panambi Reta, en el partido decisivo disputado en el estadio de la Federación Paraguaya de esta disciplina, en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), consagrándose campeón en condición invicta.

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Recientemente, los muchachos de la principal división se anotaron con un título mas en el certamen masculino, venciendo en los juegos de ida y vuelta a Sport Venezuela, por el cetro máximo.

En cuanto a las chicas, que consiguieron el cetro en condición invicta, el cuadro “conquistador” se impuso a su par de Panambi Reta, sin perder un solo sets, por el score de 3-0.

Sin bien el score fue de sets corridos, las chicas de Panambi Reta pelearon cada chico hasta el final, pero las de Colón salieron airosas: 25-21, 25-23 y 25-20.

Las campeonas que integraron el equipo son: Valentina Martínez, Tamara Barrios, Antonela Martínez, Alexia Martínez, Lucía Jiménez, Ruth Analía Acosta, Giuliana Caballero, María Montiel, Melani Giménez, María Emilia Franco y Anika Montiel, bajo la dirección técnica de Pedro Giménez y Víctor Martínez.